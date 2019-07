Plenário da Câmara inicia discussão da reforma da Previdência; siga ao vivo

Após reunião com líderes partidários, nesta terça-feira, em busca de acordo para agilizar votação em, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia (DEM/RJ), comanda primeira sessão em plenário para discursão e votação daOtimista com a aprovação da matéria,afirmou que a elaboração do texto, analisado a partir de hoje, se deve à capacidade de diálogo e ao equilíbrio do“Vamos viver uma semana decisiva. O grande desafio nosso é a votação no plenário. Temos que mobilizar um número enorme de parlamentares, deputados, deputadas, para um tema que é fundamental e decisivo, mas a gente sabe que foi uma construção”, disse Maia em um podcast publicado em suas

Para a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) mudando as regras da aposentadoria - texto enviado ao Congresso pelo governo federal e já aprovado em comissão especial-, há necessidade de no mínimo 308 votos, em dois turnos de votação em plenário da Câmara. Em seguida, a proposta será enviada para tramitação e votação no Senado.

O governo quer cessar a discussão na Câmara até sexta-feira (12) e votação no dia seguinte, para que a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) vá para o Senado antes do recesso parlamentar, que se inicia no próximo dia 18.