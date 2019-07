General Heleno sai em defesa de Moro em BH: 'Batman atrás do Coringa'

Ministro Augusto Heleno durante palestra a empresários mineiros, nesta segunda-feira, na sede da Fiemg (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

O chefe de gabinete institucionalsaiu em defesa do ministro da Justiça e segurança Sergio, que comparou aona manhã desta segunda-feira (8) em Belo Horizonte.Em palestra para empresários da), o ministro se referiu ao colega de Esplanada como um "".Segundo Heleno, começaram a "inventar conversa ilegal" porque Moro é o "símbolo do Batman atrás do". "Imagina um homem desse colocado na parede por gente que tem pavor dele?", questionou aos empresários. A declaração foi feita em meio a vazamentos de diálogos do ex-juiz com integrantes da Operação“Os caras querem ver ona parede, engaiolado. Aí começam a inventar que a conversa dele com o procurador é ilegal”, afirmou.No momento que fez a defesa, Heleno foipelosmineiros. "Vou contar para ele o nível de aplausos", disse.O general falou em incoerências dos que criticam Moro pelas conversas com o procurador da força-tarefa da Lava-Jato. "Quer dizer que juiz não pode conversar com procurador, mas muitos podem conversar com advogados de defesa e até responder para jantar. São incoerências, o país não pode continuar com esse clima de", disse.



O ministro que é apontado como principal conselheiro do presidente Jair Bolsonaro, disse que Moro precisaria de um teste de sanidade por abdicar de 22 anos de magistratura para aceitar assumir "um pepino desses", disse de referindo à participação dele no governo.



Segundo o general, Sérgio Moro é consagrado internacionalmente e poderia viver "de palestras", mas pensa no Brasil 24h.



O ministro defendeu a aprovação do pacote anticrime de Moro, sem o qual disse que o Brasil caminha para virar um "narco país". Segundo Heleno, o projeto não chega ao ideal porque não inclui o "excludente de ilicitude", mas deve ser aprovado.