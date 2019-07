Comissão do Senado convida Glenn Greenwald para falar sobre conversas vazadas

(foto: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados)

Glenn Greenwald já foi à Câmara prestar esclarecimentos

A Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal aprovou nesta quarta-feira, 3, um requerimento para que o jornalista norte-americano, responsável pelo site, compareça à Casa e preste esclarecimentos sobre as mensagens vazadas entre o então juize integrantes da força-tarefa da OperaçãoO pedido foi protocolado pelo senador(Rede-AP), líder da minoria. Ele diz que a divulgação das informações provocou repercussão nacional e internacional e precisa de esclarecimentos."As reportagens (...) mostram a suposta troca de mensagens ocorridas entre essas autoridades, colocando em dúvida a necessária imparcialidade sobre a atuação doSergio Moro, agora ministro da Justiça, nos processos criminais sob sua condução, assim como na dos procuradores envolvidos, entre elesMatinazzo Dallagnol", diz o requerimento.O texto lembra que as reportagens mostram supostas orientações de procedimentos investigativos aos procuradores sobre a Operação, o que infringe dispositivos da Constituição Federal e do Código de Processo Penal."A presença do autor dessas impactantes reportagens a esta Comissão de Constituição e Justiça é fundamental para o esclarecimento de um assunto que vem trazendo enorme repercussão para o País. É a oportunidade para que traga as explicações que considere necessárias à sociedade brasileira".O jornalista Glenn Greenwald foi à Câmara dos Deputados em 25 de junho prestar esclarecimentos e garantiu, em seu depoimento aos parlamentares, que as mensagens eram reais. Sua presença serviu de palco para a oposição atacare pedir a liberdade do ex-presidente, condenado e preso pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro desde abril de 2018. Já os congressistas da base do governo foram críticos a- alguns sugeriram que ele deveria deixar o País ou ser preso por ter "colaborado" com o