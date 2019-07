Coaf não esclarece ao TCU se analisa movimentações financeiras de Greenwald

(foto: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados)

O Conselho de Controle de Atividades Financeiras () alegoue não esclareceu aose está realizando algum tipo de análise sobre movimentações financeiras do jornalista, do site The Intercept Brasil.A resposta foi protocolada no TCU na tarde desta terça-feira, 9, junto com a manifestação do ministro da Economia,- este, por sua vez, explicou que apenas o Coaf, por ser um órgão autônomo, poderia dar informações e se disse "intrigado".Os ofícios assinados por Guedes e pelo presidente substituto do Coaf, Jorge Luiz Alves Caetano, são uma resposta ao ministro Bruno Dantas, relator da representação feita pelo Ministério Público junto ao TCU.O MP de Contas aponta, na representação, possíveis irregularidades, se for procedente a notícia publicada no site O Antagonista de que a Polícia Federal pediu ao Coaf análise de movimentações financeiras do jornalista.