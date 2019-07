Deputados novatos e veteranos brigam por pauta na ALMG

A reunião precisou ser suspensa algumas vezes por causa do desentendimento (foto: Guilherme Bergamini / ALMG )

Ansiedade

Projetos aprovados

Às vésperas do encerramento do semestre, osde primeiro mandato e os veteranos naentraram em confronto na manhã desta quarta-feira (3) por causa dade 15 projetos definida “em cima da hora”. Os novatos tentaram adiar a votação, mas acabaram levando a pior nacom os colegas e tiveram de desistir dos requerimentos apresentados para que isso ocorresse.O motivo do embate é o pouco tempo decom que os projetos vem sendo colocados em pauta. A prática de anunciar a ordem do dia até as 23h59 do dia anterior também tem gerado críticas por parte do, que reclama não ter tempo hábil para acompanhar os projetos.Logo depois da aprovação dos dois principais projetos do dia - um dee outro do- o deputadoapresentou requerimento para adiar a votação das outras 13 matérias em pauta, que eram de parlamentares. Foi quandocomeçaram o embate que levou à suspensão da reunião por pelo menos duas vezes.Enquanto os deputadosalegavam que oerapara conhecer os projetos antes de votá-los, os veteranos afirmavam que a tramitação nas comissões seria suficiente para que todos tivessem acesso às propostas. Os deputados com mais mandatos disseram compreender a "" dos colegas.“O que estamos discutindo é a, para que a gente possa discutir. Por isso o pedido para que possamos ter acesso com mais antecipação, com um lapso de tempo maior”, disse. O Deputadodisse que a ideia nunca foi obstruir a votação e a colega de legenda, Laura Serrano, emendou dizendo que eles só querem tempo hábil para votar.Pelo grupo dos veteranos, a deputadasaiu em defesa do presidente da Casae disse que quem determinava a pauta no governo passado era o. "Fomos muito perseguidos também com o não pagamento de emendas. Entendo a ansiedade dos que estão chegando aqui, mas, pela primeira vez estamos, sendo respeitados nesta Casa”, disse.O deputadoafirmou que os projetos de deputados só eram colocados na pauta “na bacia das almas” e “no último momento” e que já ficou oito meses sem votar nada na última Legislatura.Depois da discussão o deputadoretirou os requerimentos para adiar a votação e os parlamentares aprovaram todos os projetos em pauta sem votos contrários. Ele chegou a pedir desculpa ao informar sobre a decisão.“O que estamos querendo é oferecer mais qualidade, por isso essa pretensão de reagir ao que achamos que está nos prejudicando como deputados de primeiro mandato", afirmou Pacheco. O deputado disse ainda que o grupo dos novatos teve a sabedoria de dar um passo atrás ao desfazer os requerimentos.O plenário. Entre eles estão a criação de uma política estadual para os desaparecidos, o botão do pânico em ônibus intermunicipais e uma maior transparência na divulgação de obras públicas do estado.Outra proposta permite a servidores públicos tirarem férias-prêmio quando seus cônjuges forem diagnosticados com câncer. Os projetos de autoria de deputados estavam tramitando na casa desde 2015 e 2017.