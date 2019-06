Raquel diz que condenado no mensalão a 23 anos de prisão tem direito a indulto

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, manifestou-se pelo reconhecimento do indulto ao publicitário Cristiano Paz, condenado pela Ação Penal 470, o mensalão, pelos crimes de corrupção passiva, peculato e lavagem de dinheiro. Paz pegou 23 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 716 dias-multa.



As informações foram divulgadas pela Secretaria de Comunicação Social da Procuradoria.



De acordo com a PGR, o publicitário "cumpriu os requisitos objetivos para o enquadramento ao Decreto Presidencial 9.246/2017".



Em parecer enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF) na Execução Penal (EP) 6, Raquel destaca a ação que ajuizou contra o decreto presidencial.



Segundo ela, "a norma destoou do padrão usual e não encontra equivalência nos decretos de indulto referentes aos anos anteriores".



Raquel observa, porém, que, em maio deste ano, o Plenário da Corte julgou improcedente a ação direta de inconstitucionalidade, mantendo a eficácia do decreto.



Nesse contexto, a procuradora-geral aponta que Cristiano Paz "cumpriu fração superior a um quinto de pena, conforme disposto no artigo 1.º, inciso I do Decreto 9.246/2017".



A procuradora acrescenta que não há, no curso da execução penal, "nenhum registro de sanção disciplinar grave imposta ao sentenciado, ou notícia de descumprimento das condições impostas pelo Juízo delegado para o livramento condicional".