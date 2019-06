'O que vi de dinheiro desperdiçado no governo é impressionante', diz Santos Cruz

General Santos Cruz (foto: Wikipédia)

O general da reserva, ex-ministro da Secretaria de Governo, criticou nesta quinta-feira (27) durante evento em São Paulo odeno Executivo Federal."Nestes meus seis meses de governo, o que vi de dinheiro desperdiçado eé impressionante", afirmou Santos Cruz durante o 14º), sem entrar em detalhes sobre quais setores do governo fazem este desperdício.Santos Cruz foi demitido em 13 de junho pelo presidente Jair Bolsonaro. Ele disse não saber os motivos que levaram ele a sair do governo, mas afirmou ver como normal trocas em ministérios e empresas estatais."Como diz o Reginaldo (Rossi), meu caso é mais um que é banal", disse, arrancando risos da plateia de. "Eu não vou criticar a forma para não ser. Eu acho absolutamente normal, eu não sei os motivos, eu não perguntei."Santos Cruz evitou ainda criticar ado governo. "Teria de baixar muito o nível doao falar destas pessoas", disse. Ele negou, no entanto, que tenha no governo uma ala militar. "A sociedade tem esta impressão, mas é só uma impressão."