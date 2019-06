Deputado propõe exame toxicológico em universidades contra 'farra' das drogas

Diego Andrade argumenta que as drogas rompem laços familiares e causam insegurança (foto: Najara Araujo/Câmara dos Deputados)

Balbúrdia e maconha

Passar nopode deixar de ser a única prova para quem quer estudar em uma. Isso se o projeto de lei apresentado pelo deputado federal mineiro Diego Andrade (PSD) virar lei. O texto passa a exigir umque comprove que o futuro aluno nãoqualquer tipo denosA proposta vale para todos que se candidatem a participação em. O exame toxicológico terá de ser repetido sempre que o candidato se matricular em uma nova disciplina, caso já tenham se passado seis meses do último teste.O texto é taxativo: “Se o resultado for positivo para, sem indicação médica, a realização daserápela instituição”.Segundo o deputado Diego Andrade, o objetivo é acabar com a “” das drogas. “Hoje tem muitas pessoas envolvidas com drogas. No Brasil isso é ilícito mas o que a gente vê nassão pessoas, a gente vê que não estão em sã consciência”, afirmou.



Recentemente, o ministro da Educação Abraham Weintraub dissse que as universidades públicas promoviam "balbúrdia", ao justificar cortes na educação. A fala acabou turbinando manifestações de alunos de universidades contra o governo do presidente Jair Bolsonaro (PSL).



De acordo com Diego Andrade, é preciso “apertar o cerco aos usuários” porque, apesar do consumo de drogas ser proibido no Brasil, fica fácil manter o hábito diante da falta de sanções. “Quem tem um filho direito que não quer que se envolva com droga fica fumando maconha de tabela. A federal (UFMG) é orgulho dos mineiros e não pode ter sua imagem manchada”, disse o parlamentar.



O projeto de lei se refere a qualquer tipo de droga mas especifica o uso recreativo. Portanto, fica ressalvado o eventual uso do canabidiol para tratamento de doenças, como as que causem convulsões epilépticas, por exemplo.



Questionado sobre a possibilidade de o interessado ficar sem estudar, Andrade afirmou que a sociedade brasileira deve custear quem leva o estudo à sério e acrescentou que fica difícil aprender com a cabeça cheia de crack. “Se tem dinheiro pra comprar droga vai para uma universidade particular. Na pública, a sociedade exige que a pessoa esteja limpa”, disse.

Teste para políticos





E para motoristas

O parlamentar também foi perguntado sobre ade exigência do mesmo teste toxicológico para nomearou permitir que os eleitos ocupeme respondeu que considera uma boa sugestão.“Sou favorável também, acho que tem que colocar para todos, para parlamentar, cargo público, vou verificar se já tem algum projeto neste sentido, mas é uma boa sugestão.”, afirmou.Na justificativa da proposta, o parlamentar mineiro diz que a “” é um problema de, que causa violência, ruptura de vínculos familiares e aumenta o sentimento de insegurança na sociedade.Sobre a aceitação do texto apresentado na Casa para as universidades, Diego Andrade disse que vai trabalhar para conseguir aprovar, porque o Brasil está precisando.



O parlamentar ressaltou ter sido relator de proposta que criou o exame toxicológico para os motoristas profissionais e criticou a proposta recente do presidente Jair Bolsonaro (PSL) que acaba com a exigência. “Isso reduziu em 38% os acidentes envolvendo motoristas profissionais e entendemos que foi um erro (a proposta), então vamos ajustar isso”, disse.



A proposta de Andrade tramitará junto com uma semelhante, apresentada pelo colega Sóstenes Cavalcante (DEM/RJ). Nela, além de alunos, os professores também deveriam se submeter aos testes toxicológicos que detectem pelo menos canabinóides, cocaína e anfetaminas.



Ainda segundo o texto de Cavalcante, alunos idosos, com carga de até 40 horas ou de cursos à distância ficam dispensados da exigência. Os servidores idosos também ficam de fora. As universidades também ficam obrigadas a promover campanhas educativas contra as drogas.