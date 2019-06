Sergio Moro 'é patrimônio nacional', reafirma Bolsonaro

O presidente da República, Jair Bolsonaro, voltou a abordar nesta sexta-feira, 21, durante entrevista coletiva à imprensa, a situação do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, após novo vazamento de diálogos entre ele e procuradores da Operação Lava-Jato. Segundo Bolsonaro. Moro é "patrimônio nacional" e conseguiu "ponto de inflexão na corrupção" no país.



Bolsonaro também colocou novamente em dúvida a veracidade dos diálogos publicados pelo site. "Ninguém tem certeza da fidelidade do que está publicado", disse.Sobre a participação deem audiência pública recente no Senado, Bolsonaro avaliou que o ministro saiu "mais fortalecido do que entrou". Ofoi à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa na quarta-feira, 19, onde foi questionado pelos senadores sobre os diálogos apresentados pelo site.