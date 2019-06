Bolsonaro participa da Marcha para Jesus, em SP: 'Estado é laico, mas sou cristão'

O evento, que começou no exterior na década de 1980, foi logo trazido ao Brasil (foto: Facebook/Reprodução) presidente Jair Bolsonaro voltou a acenar compromisso com público evangélico na Marcha para Jesus, em São Paulo, nesta quinta-feira (20/6). "Sou um presidente que diz que o Estado é laico, mas sou cristão". No Brasil, há 60 milhões de protestantes - que correspondem a 30% da população - é a maior população evangélica do mundo. voltou a acenarna, em São Paulo, nesta quinta-feira (20/6). "Sou um presidente que diz que o Estado é laico, mas sou cristão". No Brasil, há 60 milhões de protestantes - que correspondem a 30% da população - é a maior população evangélica do mundo.

É a primeira vez que um presidente da República participa do principal encontro evangélico do País. O evento, que começou no exterior na década de 1980, foi logo trazido ao Brasil. Ocorre em São Paulo há 27 anos e reúne milhares de pessoas, de diversas denominações.