Nasceu nesta quarta-feira (19) a filha de Duda Salabert, primeira candidata travesti ao Senado na última eleição, por Minas. Ainda na maternidade, ela publicou a foto da bebê em suas redes sociais. A primeira aparição de Sol foi acompanhada da legenda com um trecho da letra de "O segundo sol", música de Cássia Eller. "Eu fui la fora e vi dois sóis num dia...E a vida que Ardia sem explicação. Não tem explicação, não tem, não tem", escreveu Duda.



09:45 - 18/12/2017 Pimentel institui identidade com nome social para travestis e transexuais em MG criança já tinha sido escolhido desde que o casal descobriu a gravidez. Na época, ela justificou. “Escolhemos um nome de gênero neutro: se for uma criança trans, não terá que se preocupar em retificar nome. Chama-se Sol! É música que encanta, é luz que revigora. Sol”, escreveu ela. Duda é casada há sete anos com Raísa Novaes. Ela é uma travesti lésbica e a bebê é filha biológica do casal.



Professora há 18 anos, Duda é militante e atuante das causas sociais. É uma das idealizadoras da ONG Transvest, projeto artístico-pedagógico que trabalha para combater a transfobia e incluir travestis, transexuais e transgêneros na sociedade, e, recentemente, criou também o Coletivo Transformar. Nas eleições de 2018, a candidata do Psol conquistou mais de 350 mil votos, melhor desempenho do partido em Minas, e foi a sexta da legenda no país. Em 2020, ela pretende se lançar candidata à prefeitura de Belo Horizonte.