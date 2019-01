Primeira candidata travesti ao Senado por Minas anuncia gravidez

(foto: Divulgação/ redes sociais)

A primeira candidata travesti ao Senado na última eleição, que concorreu por Minas, anunciou nesta segunda-feira que vai ser mãe. A mulher de Duda Salabert já está com 13 semanas de gestação. A política publicou em suas redes sociais um vídeo com imagens do ultrasom que mostra o bebê.Apesar de não saber o sexo ainda, o casal já definiu o nome. Vai se chamar Sol. “Escolhemos um nome de gênero neutro: se for uma criança trans, não terá que se preocupar em retificar nome. Chama-se Sol ! É música que encanta , é luz que revigora. Sol”, escreveu ela. Duda é casada há sete anos com Raísa Novaes. Ela é uma travesti lésbica e o bebê é filho biológico do casal.Professora há 18 anos, Duda é militante e atuante das causas sociais. Ela é uma das idealizadoras da ONG Transvest, projeto artístico-pedagógico que trabalha para combater a transfobia e incluir travestis, transexuais e transgêneros na sociedade, e recentemente criou também o Coletivo Transformar. Nas eleições de 2018, a candidata do Psol conquistou mais de 350 mil votos, melhor desempenho do partido em Minas, e foi a sexta da legenda no país. Em 2020, ela pretende se lançar candidata à prefeitura de Belo Horizonte.