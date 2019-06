Sem poder se aposentar, ex-mulher de Bolsonaro ganha cargo na Alerj

Rogéria Bolsonaro disse que as críticas ao novo emprego são 'ataques maldosos' (foto: Reprodução Instagram)

Competência

Sem tempo para aposentadoria

Depois de pedir documentos napara verificar se tinha tempo para aposentadoria, ado presidentee mãe dos três filhos políticos dele,, vai voltar à ativa. Ela vai trabalhar no gabinete de um parlamentar dona, onde o filho– agora senador – trabalhou como deputado estadual até o ano passado.O emprego novo foi confirmado pelaem mensagem no Instragram, na qual ela critica os “ataques maldosos”.Rogéria diz que inicia uma nova etapa de vida e que vai trabalhar como assessora do deputado estadual“Sempre dentro da legalidade, espero bem servir à população do RJ. Obrigada a todos pela compreensão”, registrou.Na mensagem, a ex-mulher de Bolsonaro diz que dedicou grande parte da vida à educação dos três filhos. Afirma ainda que foiduas vezes e que, depois de se separar do presidente Jair Bolsonaro, trabalhou na vice-governadoria do Rio e na Prefeitura do Rio. O post foipelo filhoNa postagem, um internauta questiona se não seriao fato de Rogéria trabalhar no gabinete de um deputado do PSL. O deputado e novo patrãoque não. “É competência mesmo”, diz.O nepotismo, que seria a contratação direta de parentes pelo parlamentar, é proibido pela Súmula 13 do Supremo Tribunal Federal. Em tese, o fato da mãe de um deputado trabalhar para outro em cargos de livre nomeação poderia ser considerado uma forma de nepotismo cruzado.Além de ser ex-mulher do presidente, Rogéria é mãe do ex-deputado estadual Flávio Bolsonaro, hoje senador, do vereador Carlos Bolsonaro, ambos no Rio de Janeiro, e do deputado federal Eduardo Bolsonaro, por São Paulo.Rogéria Bolsonaro também foino Rio de Janeiro com oMas quando se separou dela, Bolsonaro lançou o filho Carlos Bolsonaro para concorrer ao mesmo cargo, aos 17 anos, e ele acabou tirando o posto da mãe.Rogéria Nantes Bolsonaro virou assunto no mês passado por causa de umfeito à, revelado pelo colunista Anselmo Goes, do jornal O Globo. Na ocasião, ela pediu a comprovação dos anos que trabalhou sem concurso público na repartição. Internautas disseram nas redes sociais que ela estaria correndo para se aposentar antes da reforma da Previdência.Quando a notícia foi veiculada, Rogéria disse que era uma fake news e que requisitar declarações de tempo de serviço. “Essa informação é de má fé e inconsequências, pois”, registrou na ocasião pela rede social.A documentação mostrou que, desde 2009, ela foi nomeada parae assistente e assessora da Secretaria Municipal da Casa Civil. À época, o prefeito do Rio eraA ex-mulher de Bolsonaro também foi tema de debate nas redes durante aquando vieram à tona detalhes um processo de separação da segunda ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro, Ana Cristina Valle, revelados pela revista Veja.À época, Ana Valle acusou Bolsonaro de ter ocultado patrimônio e de agir com “agressividade”. Rogéria então publicou um vídeo nas redes sociais chorando e defendendo o então candidato a presidente.