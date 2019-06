Com segurança na porta do gabinete, Wellington Magalhães ainda não compareceu à Câmara de BH

Gabinete de Wellington Magalhães foi aberto, mas apenas funcionários entraram no local (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press )

Autorizado pela Justiça a retomar o mandato na Câmara Municipal de Belo Horizonte, o vereador Wellington Magalhães ainda não foi à Casa nesta segunda-feira.A Câmara já colocou as placas de identificação nos corredores e na porta do gabinete, que será o de número 315 - bem ao lado da Procuradoria da Câmara.O gabinete foi aberto por volta das 14h, quando quatro funcionários chegaram ao local. Segundo eles, o vereador virá nesta tarde ao gabinete.Alguns jornalistas ficaram na porta do gabinete na expectativa da chegada do parlamentar. A pedido dos funcionários, quatro seguranças chegaram a permanecer no local, segundo a Câmara, para garantir a "privacidade" do espaço.

Magalhães foi preso em abril do ano passado, acusado de desvio em um contrato de R$ 30 milhões com publicidade da Câmara, no período em que ele foi presidente da Casa, entre 2015 e 2016. Desde maio do ano passado, quando saiu da prisão, o vereador usa tornozeleira eletrônica.



O vereador estava afastado da Câmara há pouco mais de um ano, por decisão da Justiça. Na semana passada ele conseguiu um recurso no Superior Tribunal de Justiça (STJ) para retornar ao mandato.



Dimas da Ambulância (Podemos), suplente na coligação que o elegeu, ocupava a vaga de Magalhães desde então.