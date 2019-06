Bolsonaro demitirá presidente dos Correios por comportamento 'sindicalista'

Presidente dos Correios, general Juarez Aparecido (foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados)

O governo sofrerá outra baixa dentro dos próximos dias. O presidente Jairafirmou que vaidos, generalApós café da manhã com jornalistas, nesta sexta-feira (14), no Palácio do Planalto, o capitão reformado declarou que fará isso por motivos de o atual mandatário da estatal ter tido comportamento de “sindicalista”.A decisão será feita com base em gestos de Juarez em audiência pública na Câmara. O presidente dos Correios tirou foto com parlamentares da oposição, como do PT e do PSol. Pesou, também, o fato de o militar ter dito que a estatal, sob o comando dele, não será privatizada, como estuda o Ministério da Economia, Paulo Guedes.O substituto ainda não foi definido. A imprensa questionou Bolsonaro se ele cogita alocar o general, ex-ministro-chefe da Secretaria de Governo, no cargo, mas ele negou. Antes, durante café da manhã, o presidente explicou que ofereceu a oportunidade de o militar permanecer em governo em outro cargo, mas o convite foi declinado. “No momento, não demonstrou vontade de ocupar espaço no governo”, explicou.