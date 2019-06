Presidente da CCJ no Senado decide votar convite a Deltan no próximo dia 19

A presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, Simone Tebet (MDB-MS), decidiu colocar em votação no próxima dia 19 um requerimento de convite ao procurador Deltan Dallagnol para prestar esclarecimentos sobre as supostas mensagens trocadas por ele com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, durante a Operação Lava Jato.



Como procurador, Dallagnol não pode ser convocado para uma audiência no Congresso.



O requerimento de convite ao investigador foi apresentado pelo senador Angelo Coronel (PSD-BA) no colegiado.



Já a convocação de Moro para falar à CCJ não será votada, já que o ministro aceitou ir ao Senado no próximo dia 19.