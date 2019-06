'Quem sabe?', diz Marco Aurélio sobre anulação de processos da Lava-Jato

Marco Aurélio Mello disse ver com ''péssimos olhos'' troca de mensagens entre juiz e Ministério Público (foto: Evaristo Sá/AFP)

Apesar de entender que é cedo para prever os desdobramentos que virão da divulgação de conversas entre o ministro da Justiça, Sergio Moro, e o procurador Deltan Dallagnol, coordenador da força-tarefa da Lava-Jato, o ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), não descartou, nesta segunda-feira, a possibilidade de anulação dos processos resultantes da operação, o que inclui as acusações e condenações contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e dezenas de outros políticos.





13:50 - 10/06/2019 'Conversa privada é conversa privada', afirma Mourão sobre mensagens de Moro Quem sabe? Ainda dependerá da provocação do interessado e também do órgão julgador. É muito cedo para imaginar, entender os desdobramentos", afirmou Marco Aurélio, que também disse ver a possibilidade de o Supremo ser acionado para analisar o caso. "Poderá (chegar no STF). Se observada a organicidade do direito, poderá. Mas não com queima de etapas. Desde 1988 não se tem mais a vocatória que o Supremo pensava", disse. ", afirmou Marco Aurélio, que também disse ver a possibilidade de o Supremo ser acionado para analisar o caso. "Poderá (chegar no). Se observada a organicidade do direito, poderá. Mas não com queima de etapas. Desde 1988 não se tem mais a vocatória que o Supremo pensava", disse.





O ministro criticou ainda a forma de agir de Moro, que na época dos diálogos era responsável por julgar as ações da Lava-Jato, e os procuradores responsáveis pela operação. "Vejo com péssimo olhos. O diálogo a ser mantido pelo juiz com o Ministério Público, que é Estado acusador, e com os advogados de defesa deve ocorrer no processo. Ou seja, de forma transparente e pública", avaliou.





Troca de mensagens

Os diálogos entre Moro e Dallagnol e entre os procuradores entre si foram publicados pelo The Intercept Brasil e, segundo o site, mostram o ex-juiz e Dallagnol em uma constante troca de mensagens, que incluiria sugestões de Moro sobre como proceder nas investigações e até mesmo a indicação de possíveis testemunhas. As conversas teriam ocorrido antes da primeira condenação do ex-presidente Lula, a quem Moro sentenciou a mais de nove anos de prisão.





Após divulgar nota no domingo, na qual afirmava que não existia anormalidade nos diálogos publicados pelo Intercept, Sergio Moro negou, nesta segunda-feira, que tenha dado qualquer tipo de orientação à força-tarefa da Lava-Jato. "Não tem nenhuma orientação ali naquelas mensagens", disse o ministro.