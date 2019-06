Pelé do Vôlei será o secretário de Esportes do governo Zema

(foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

O anúncio oficial ainda não aconteceu, mas Minas Gerais já tem um novo secretário estadual de Esportes, cargo que estava vago desde que Romeu Zema (Novo) assumiu o governo do estado. Ele é José Francisco Filho, o Pelé do Vôlei, de 61 anos, uma escolha pessoal do governador.





O futuro secretário já foi vereador em Belo Horizonte, com forte atuação no esporte. Entre seus principais projetos está a criação de núcleos de esporte para a população carente de comunidades de BH.



Pelé é o típico exemplo de criança pobre que estudou e deu certo. Com 6 anos, ele e seus 10 irmãos passaram pelo que ele considera a maior provação de sua vida. Com o falecimento de seu pai, a mãe, Maria Aliança, sem condições para criar os filhos sozinha, entregou as crianças à extinta Fundação para o Bem-Estar do Menor (Febem).

O ex-jogador de vôlei ficou lá até os 12 anos, quando saiu para trabalhar como trocador de ônibus. Desde cedo, o esporte fez parte de sua vida. Primeiro, tentou jogar futebol, tendo sido centroavante do time infantil do América. Mas o vôlei, que ele jogava na rua onde morava, era sua vocação. Aos 15 anos, foi contratado pelo Guaíra Clube, no Bairro Betânia, time que era uma das forças desse esporte em BH.



Em seu primeiro Campeonato Metropolitano chamou a atenção, por ser um atacante de força. Foi contratado pelo Olympico. Chegou à Seleção Mineira e despertou o interesse do Minas Tênis Clube, que o levou para sua equipe. Pelé era nome certo em todas as convocações da Seleção Mineira e isso fez com que ele fosse contratado pela Telemig, que criou um projeto em função dele, o “Adote um Atleta”. Pelé era o treinador e responsável pela descoberta de talentos.



Em 1980, trocou o Minas pelo Atlético e foi campeão mineiro. Permaneceu no clube mais três temporadas e sagrou-se tetracampeão mineiro. Pelo Galo, teve a primeira convocação para a Seleção Brasileira, disputando o Campeonato Sul-Americano e foi medalha de bronze na Copa do Mundo do Japão'1981.



Com a contratação do técnico coreano Young Wan Sohn, Pelé voltou ao Minas. Lá, integrou uma das maiores equipes do vôlei brasileiro, tricampeã brasileira em 1984/85/86, ao lado de Helder, Luiz Alexandre, Henrique Bassi, Elberto, Cacau, Zé Eduardo, Cebola, Henrique Bassi, Antônio Sérgio, Guto, Robson, Urbaninho, Benjamin e Carlão.



Além dos três títulos nacionais, Pelé é eneacampeão mineiro. É casado com Iolanda Lacerda Francisco e tem dois filhos, Rafael e Bárbara. Foi eleito vereador pelo PTdoB em 2012, com 4.546 votos. Por desavenças, acabou deixando o partido. Tentou a reeleição, como candidato do PSB, mas, apesar de ter sido um dos mais votados, com mais de 7 mil votos, não conseguiu se eleger para o segundo mandato. Sua coligação partidária na eleição municipal não conseguiu atingir o coeficiente mínimo para garantir uma cadeira a um dos seus candidatos.