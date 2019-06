Secretários de Zema vão à ALMG prestar contas a partir de segunda

Os secretários de Zema vão à Casa em meio às discussões de vetos na reforma administrativa (foto: Luiz H Marco Evangelista.j)

Osdo governo de Minas vão passar por uma espécie dedos deputados estaduais na semana que vem e na próxima, quando a Casa marcou as reuniões da primeirado ano a ser feita pelo Executivo. Os encontros ocorrem partir de segunda-feira, em meio às discussões do veto do governador(Novo) a uma emenda aprovada naque proibia o pagamento depara os titulares das pastas.As presenças estão confirmadas segundo as assessorias da Casa e do governo. A determinação para que os secretários prestem contas está prevista na Emenda Constitucional 99, promulgada em 12 de março por iniciativa do presidente Agostinho Patrus (PV), como um dos primeiros atos da Casa neste ano.Pela programação do "Assembleia Fiscaliza", o secretário de governo Custódio Mattos (PSDB) será o primeiro a comparecer, na segunda-feira (10) e os titulares das áreas mais sensíveis da gestão também irão na semana que vem. Para dar publicidade, aai transmitir as reuniões pela TV Assembleia e pelo Youtube. A Casas também criou um hotsite para reunir informações das reuniões.Os secretários da Fazenda, Gustavo Barbosa, e de Mobilidade e Infraestrutura, Marco Aurélio Barcelos, estão previstos para terça-feira (11) e o de Planejamento e Gestão Otto Levy na quarta-feira (12).As reuniões vão até o dia 19 de junho. Além dos secretários de estado, autoridades e dirigentes de empresas públicas e órgãos subordinados ao governador também terão de prestar informações. Pelas regras, os representantes do governo terão até 45 minutos para fazer uma exposição inicial e, na sequência, cada deputado que se inscrever terá cinco minutos para fazer questionamentos e os gestores mais cinco minutos para responder.Será a primeira vez que os secretários estarão na Assembleia depois de a Casa aprovar a emenda que proibia o governo de pagar jetons a eles pela participação em conselhos de empresas públicas. O governador Romeu Zema vetou este item na reforma administrativa e disse ter revisto o discurso da campanha eleitoral, quando chamava os adicionais de puxadinho para aumentar salário.

Antes de vetar o texto, Zema declarou que os salários dos secretários de Minas era o mais baixo do país e, portanto, deveria ser aumentado. Diante de um requerimeno na Assembleia, porém, a Mesa Diretora informou que não votaria um reajuste neste momento porque o estado está com o limite para gasto com pessoal estourado. Pela lei, cabe ao comando da ALMG a iniciativa de legislar sobre os salários do governador e dos secretários.