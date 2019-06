Cármen Lúcia dá autógrafo na cidade natal

(foto: Verônica Barbosa Soares /WhatsApp)

A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF)foi tratada como uma verdadeira popstar nesta sexta-feira em, no extremo Norte de Minas, sua terra natal. Elatrês, convidando os alunos a participarem de um projeto de arborização da cidade. E chegou até a atender pedidos de autógrafos.





entregou aos estudantes mudas de árvores frutíferas e espécies nativas do cerrado, como mangueira, quaresmeira, ipê e pata-de-vaca. Cármen Lúcia informou que participa do projeto por iniciativa pessoal e que não se tratava de ação institucional do Supremo.



Destacou que decidiu incentivar a arborização de Espinosa pelas crianças e adolescentes e jovens devido à preocupação com a preservação da natureza. Incentivou os alunos das três escolas a promover entre eles uma disputa em forma de gincana: “Qual escola vai plantar mais árvores em Espinosa?".



De acordo com moradores que acompanharam a ministra, em nenhum momento ela emitiu opinião sobre política, centrando o discurso no apelo ecológico. “A ministra disse que devemos plantar sempre árvores, que nascem, crescem, dão frutos e reproduzem, representando o ciclo da vida”, relatou a professora Verônica Rodrigues Barbosa Soares, da Escola Estadual Dom Lúcio.



Segundo Verônica, os alunos ficaram “muito entusiasmados” com a presença de Carmen Lúcia e pediram autógrafos, sendo prontamente atendidos pela magistrada. Um aluno perguntou para a conterrânea ilustre: “Como ser um símbolo da Nação, assim como a senhora?”. Cármen Lúcia respondeu de pronto: “Aprender, aprender, aprender.. . E quando tiver aprendido, aprender mais um pouco”.