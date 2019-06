Julgamento de cartel do metrô de SP pode ficar para 2020

O julgamento do cartel do metrô de São Paulo pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) pode não ocorrer neste semestre depois de uma das empresas conseguir liminar na Justiça. Sob ameaça de ficar sem quórum a partir de julho, integrantes do Cade temem que o caso, que se arrasta há seis anos, só seja julgado em 2020. A tendência, apurou o Estado, é que o conselho condene as empresas. A liminar foi pedida pela empresa MGE. A suspensão foi dada pelo desembargador Jirair Aram Megueriam, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1). As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.