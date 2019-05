Zema anuncia privatização de 2,5 mil km de estradas

Governador Romeu Zema durante anúncio do programa de concessões rodoviárias (foto: Paulo Filgueiras/EM/D.A Press)

vai privatizar 2,5 mil quilômetros de estradas em Minas Gerais a partir deste ano. O anúncio feito na manhã desta sexta-feira (31) pelo governador Romeu Zema (Novo) faz parte de um programa de. A expectativa é atrair R$ 7 bilhões eme gerar cerca de 9,5 mil. Todas elas cobrarão pedágio."Aé essencial para o desenvolvimento econômico do estado e hoje não temos condições financeiras mínimas de fazer um investimento, mal conseguimos tapar um buraco na estrada", justificou o governador.disse que este é o maior programa de concessões feito no estado.vai durar entre 25 e 30 anos e, segundo o governo, beneficiar 100 municípios mineiros.Segundo o secretário de Infraestrutura e Mobilidade, Marco Aurelio Barcelos, o estado não optou por Parceria Público Privada porque não tem dinheiro. "Não faz Sentido o estado continuar participando uma vez que não há recursos para tal. A ideia que essas rodovias sejam sustentadas somente pelos usuários", afirmou.De acordo com a programação, está previsto para o último trimestre deste ano o lançamento do edital do lote do Triângulo Mineiro. Nele, serão ofertados 488,5 quilômetros de rodovias nos municípios de Araxá, cidade natal do governador Romeu Zema, Uberlândia e Uberaba. Os trechos são das BRs 452 e 462, MG 190 e LMG 798.Também para os meses de julho, agosto e setembro está prevista a retomada da licitação do lote da MG-424, entre a MG-010 e a entrada de Sete Lagoas, com 51 km de extensão.De acordo com o governo, o programa de concessões prevê investimentos constantes em manutenção e restauração dos trechos, pavimentação e implantação de acostamentos em 75% das rodovias que hoje não contam com este item, soluções para passivos ambientais e duplicações. As estradas também serão expandidas para 7 metros de largura.Para o próximo ano, os lotes ofertados serão Pouso Alegre- Itajubá, com 423,6 km de extensão, Varginha- Furnas (434,5 km), São João del-Rei (376, 7 km), Itapecerica- Lagoa da Prata (496,9 km) e Ouro Preto (242, 4 km).