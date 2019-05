Procuradoria quer na Justiça Federal do RN investigação contra Agripino Maia

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, defende que a investigação contra o ex-senador Agripino Maia (DEM/RN), por suposto recebimento de propina de mais de R$ 1 milhão, seja conduzida pela Justiça Federal no Rio Grande do Norte.



A manifestação de Raquel foi apresentada em embargos de declaração com efeito infringente contra decisão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, que determinou a remessa dos autos do Inquérito 4.011 para a 5.ª Vara Criminal da Comarca de Natal.



As informações foram divulgadas pela Secretaria de Comunicação Social da Procuradoria.



Agripino responde pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e uso de documento falso.



A procuradora avalia que "há contradição na decisão" do Supremo e argumenta que a competência é da Justiça Federal.



Raquel sustenta que Agripino Maia "praticou os crimes na condição de senador da República, agente público federal e representante do Estado do Rio Grande do Norte, valendo-se da decisiva influência política no cenário local, e por ser líder do partido".



"Daí surge inconteste o interesse local no caso", assinala a chefe do Ministério Público Federal.



Agripino foi denunciado por ter supostamente recebido cerca de R$ 1,1 milhão para intervir, na condição de senador, e presidente nacional do DEM à época, na manutenção do contrato da empresa Inspar com o governo do Rio Grande do Norte, para a prestação de serviço de inspeção veicular ambiental.



De acordo com a denúncia, os repasses teriam ocorrido durante a gestão da ex-governadora Rosalba Ciarlini - a denúncia contra ela foi rejeitada pela Segunda Turma do STF.



Na denúncia, a Procuradoria-Geral apontou "o fato de que todos os repasses foram feitos de modo a dificultar o monitoramento por órgãos de fiscalização e controle".



De acordo com a denúncia, os pagamentos foram realizados entre 2012 e 2014, a maioria em espécie, e em datas próximas.



Defesa



