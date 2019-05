Novo: boa vida financeira é pré-requisito de candidato a prefeito

Carlos Eduardo Altona (foto: Linkedin/Reprodução)

Uma das principais consultorias brasileiras especializadas na seleção de executivos para vagas de alto escalão de empresas, a Exec fará o recrutamento de candidatos para disputar a prefeitura de oito cidades pelo Partido Novo."O candidato tem de ter desapego ao poder e identificação com a causa do partido", disse, em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, o sócio da Exec, Carlos Eduardo Altona. Veja a seguir os principais trehos.Definimos algumas competências-chave. Entre elas, aderência aos valores do partido e capacidade de gestão. O partido não quer ninguém que tenha um projeto pessoal, que fique acima dos interesses do Novo. Tem de ter desapego ao poder e identificação com a causa.O Novo busca empresários ou executivos de alto escalão, com grande experiência administrativa. É desejável ter experiência com administração pública. O candidato à vaga tem de ter uma vida pessoal e financeira equacionada, não pode ser atraído pela remuneração.Sim.É desejável, mas não é pré-requisito fundamental.Varia de R$ 18 mil (salário do prefeito de Salvador) a R$ 31 mil (de Fortaleza). O salário varia de acordo com a legislatura municipal.Há 30 dias. A ideia é definir até outubro para que o candidato tenha pelo menos um ano para viabilizar a candidatura.