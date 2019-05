Mesmo com pacto entre poderes, incerteza sobre reformas cerca o Congresso

A formatação final do pacto de metas por uma agenda comum foi construída em acordo com os presidentes da República, da Câmara, do Senado e do STF (foto: Marcos Correa/PR)

Discurso afinado

Dia a dia

O presidente Jair Bolsonaro se reuniu nesta terça-feira (28) nocom os presidentes da, Rodrigo Maia (DEM-RJ), do, Davi Alcolumbre (DEM-AP), e do(STF), Dias Toffoli, para firmar um pacto de metas que estabelecerá uma agenda comum entre os Três Poderes, tendo como base a aprovação depara o país retomar o crescimento.A intenção foi classificada como positiva dentro doe da. Maia, inclusive, afirmou que pedirá ao relator da reforma da Previdência, senador Samuel Moreira (PSDB-SP), que o trabalho seja adiantado.Mesmo assim, os parlamentares não esperam um“light” e “paz e amor” e avaliam que as manifestações previstas para amanhã em todo o país, a segunda no mês em defesa do fim do contingenciamento aos recursos na educação, vão sinalizar a postura que o presidente terá com o Congresso e a parcela da sociedade contrária ao governo.Uma nova crítica enfática a estudantes, professores e demais manifestantes pode, na leitura de lideranças partidárias e ministros do, sinalizar que a conduta do Planalto e o reflexo prático desse relacionamento com os Poderes permanecerá como está: na base do confronto.A desconfiança com oé disseminada. Mesmo na bancada do PSL, a única base de apoio formal a Bolsonaro. “Interpreto a reunião de hoje (ontem) como uma tentativa de esquecer os erros do passado e pensar nos erros futuros”, disse um deputado federal do partido.Internamente, a informação que circulou no partido é de que a reunião foi uma oportunidade para “lavar roupa suja” e alinhar o“Agora, é ver para crer”, acrescentou o parlamentar. O sentimento foi reforçado pelo líder do PR na Câmara, Wellington Roberto (PB). “O presidente estimula jogar contra em um momento e, depois, quer fazer outro gesto. Não vamos estimular a queda de braço, mas a gente não vê na prática esse discurso harmônico acontecer”, justificou.está alinhado com Bolsonaro e não pretende abrir mão disso. Sobretudo depois das manifestações de domingo. Os parlamentares do partido esperam, contudo, que o governo procure afinar o discurso pela aprovação da, principalmente depois que os protestos criaram condições para que congressistas se sintam confortáveis em votar a favor da agenda.Por sinal, aPEC) 6/2019, que atualiza as regras do sistema previdenciário, foi uma das metas discutidas ontem, afirmou o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni.“O esforço de todos é no sentido de ver o Brasil daqui a um ano, por exemplo, ser visto no mundo todo como país que cresce, se desenvolve, gerae melhor condição para nossa população. É claro que estará no texto (a reforma da Previdência)”, destacou.A ideia do pacto foi sugerida há “mais de um mês”, informou Lorenzoni, por. A formatação final será construída em comum acordo com os presidentes dos Poderes, mas o texto-base, costurado pela, foi apresentado ontem. “Construímos uma síntese conversando com os presidentes.O texto foi praticamente validado por todos e, agora, terá ajustes para que, na semana do dia 10 (de junho), seja assinado”, explicou. Outros temas econômicos, como o, de destravamento de pautas de distribuição de recursos para, também estarão presentes no acordo.O relacionamento entre Congresso e governo será testado dia a dia. A prova disso é que as discussões em torno daestão a todo vapor e deputados federais não estão se poupando em pautar com requerimentos a convocação de ministros de Estado ao Plenário ou a colegiados da Casa.Ontem mesmo, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou a convocação de Lorenzoni para que explique o decreto das armas em até duas semanas. O deputadoi (DEM-SP), líder doe um dos alvos das manifestações, tentou fazer a defesa do ministro, sugerindo o adiamento da votação da convocação.Em nota, a Casa Civil comunicou que o “ministro se sente honrado em ser convocado pelopara tratar de um tema que sempre defendeu”.Já o líder do Podemos, José Nelto (GO), lidera uma articulação para convocar o chefe da equipe econômica,, a dar explicações sobre entrevista em que disse que abandonaria o país se a reforma da Previdência virasse uma “reforminha”.“Toda ação tem uma reação. O povo quere dinheiro no bolso e o governo não apresentou uma agenda econômica”, destacou.Presente na reunião com os presidentes dos Poderes, o ministro daclassificou o clima político como “excelente” e mostrou confiança em relação à aprovação da reforma da Previdência. (Colaborou Vera Batista)Nove entidades, entre elas a(CNA) e a(CNI), entregaram uma carta aberta ao presidente da República, Jair Bolsonaro, para afirmar “total apoio” à proposta da reforma da Previdência.No documento, as confederações dizem que o estrangulamento fiscal do Estado brasileiro, “em grande medida provocado por um modelo previdenciário insustentável e injusto, asseveraé a principal causa da estagnação econômica”.No documento, asafirmam que “reconhecem” o valor técnico da proposta apresentada pelo governo ao Congresso, “fruto de estudos e soluções”.