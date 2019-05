Projeto que proíbe recolher carro de quem não pagou IPVA é aprovado

(foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

Os deputados estaduais aprovaram, por unanimidade, na manhã desta terça-feira (28) oque proíbe o recolhimento, a retenção e apor falta de pagamento doGerais. O texto passou pelo plenário em primeiro turno e ainda depende de uma segunda votação e da decisão do governadorpara virar lei.De acordo com o autor do projeto, deputadoT), a proposta traz justiça social. “Nosso projeto acaba com a farra de aprender os veículos por falta de IPVA. Vai continuar tendo que, mas não vai ser apreendido como tem sido feito hoje”, disse o parlamentar, que afirma esperar a regulamentação do Executivo sobre o assunto.O líder do governo, deputado, afirmou que a argumentação de Alencar no projeto convenceu todos os colegas. “Se o veículo é apreendido quando a pessoa não paga o IPVA, vamos ter que recolher a? Foi um comparativo que ele fez e nos convenceu. Além disso, o carro é um instrumento de trabalho para muitos e se a pessoa estiver sem ele vai ficar cada vez mais impossibilitada de conseguir recursos para colocar o IPVA em dia”, afirmou o tucano.Carneiro disse que irá trabalhar para que o projeto sejae que governador Romeu Zema sancione o texto.Além deste texto, foi aprovado projeto de autoria do dpelo qual o Departamento de Trânsito de Minas) divulgue a cada três meses os valores arrecadados com multas de trânsito e sua destinação. De acordo com ele, o texto pretende dar mais