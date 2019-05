CCJ da Assembleia aprova ensino religioso e moral nas escolas de MG

O projeto de lei é de autoria do deputado Bruno Engler, do PSL (foto: Ricardo Barbosa )

Sistema reprodutivo

Valores morais

A Comissão de Constituição e Justiça daaprovou, na manhã desta terça-feira (28), projeto de lei que institui no estado a política de. Entre os pontos que tiveram o aval daestá o que determina que o estado adote a disciplina de educação moral e religiosa nas escolas.Segundo o texto, de autoria do deputado(PSL), “o Estado garantirá aos menores o direito à educação moral e, de acordo com as convicções de seus pais ou responsáveis, consoante dispõe o art. 12.4 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, de 22 de novembro de 1969 - Pacto de São José da Costa Rica”.Ainda de acordo com a proposta, o estado deverá cooperar na “das crianças e dos adolescentes”. Para isso, deve permitir que as respectivas famílias conheçam previamente o material pedagógico, cartilha ou publicação que pretenda usar em sala de aula ou em atividades similares.Também na área do ensino, o projeto estabelece que ade informações sobre o ser humano e seu sistema reprodutivo respeite a idade pedagogicamente apropriada e a legislação de proteção da criança e do adolescente.Na justificativa, o deputado Bruno Engler diz que pela, os pais ou tutores, quando for o caso, “têm direito a que seus filhos ou pupilos recebam a educação religiosa e moral que esteja acorde com suas próprias convicções”.O deputado do PSL citou decisões recentes do Superior Tribunal de Justiça que entenderam que a integridade da criança e do adolescente é violada com a exposição de imagens de cunho pornográfico ou“À família cabe orientar e criar seus filhos menores conforme seus, não podendo ficar alijada do teor de materiais didáticos que tendem a influenciar seus filhos em sentido contrário ao da orientação familiar”, registrou Engler.A relatora, deputada(MDB), diz que proposta édo ponto de vista formal e opina por sua aprovação. No substitutivo, ela suprimiu trecho prevendo que os servidores públicos devem obedecer a esta lei e outro que diz que o estado pode se recusar a participar de atos que a violem. Segundo ela, os artigos não são necessários já que a administração pública deve obedecer às leis.O texto ainda passa pelasdo Trabalho, da Previdência e da Assistência Social e de Administração Pública antes de chegar ao