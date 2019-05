Premiê reeleito da Índia agradece a Bolsonaro e fala em cooperação

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, agradeceu ao presidente Jair Bolsonaro as felicitações por sua reeleição e disse querer desenvolver as relações bilaterais e multilaterais dos dois países, como no grupo dos Brics, que engloba ainda a Rússia, a China e a África do Sul.



"Obrigado, presidente @jairbolsonaro. Espero ansiosamente conhecê-lo pessoalmente e trabalhar com o senhor para desenvolver as relações Índia-Brasil em todas as esferas, e a nossa cooperação em fóruns multilaterais, incluindo os Brics sob a sua presidência", escreveu o indiano em sua conta no Twitter.



Mais cedo, Bolsonaro havia publicado uma mensagem na mesma plataforma em que, além de cumprimentar Modi pelo resultado eleitoral, ressaltou ter certeza de que as relações comerciais do Brasil com a Índia "serão cada vez mais sólidas".