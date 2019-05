Bolsonaro sobre Guedes: 'nosso casamento segue mais forte do que nunca'

Bolsonaro diz ainda que caso a reforma da Previdência não for aprovada, deverá trocar o ministro da Economia pelo da 'Alquimia' (foto: Ed Alves/CB/D.A Press) O presidente da República, Jair Bolsonaro, usou seu perfil no Twitter para amenizar a declaração dada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, à Revista Veja, de que sairia do governo caso o Congresso aprovasse uma reforminha. No microblog, Bolsonaro escreveu que “parte da mídia” tenta criar um “virtual atrito” entre ele e o ministro. Segundo o presidente, o “casamento” entre os dois “segue mais forte que nunca”.

Na publicação, Bolsonaro diz ainda que caso a reforma da Previdência não for aprovada, deverá trocar o ministro da Economia pelo da “Alquimia”.

Peço desculpas por frustrar a tentativa de parte da mídia de criar um virtual atrito entre eu e Paulo Guedes. Nosso casamento segue mais forte que nunca kkkkk. No mais, caso não aprovemos a Previdência, creio que deva trocar o Min. da Economia pelo da Alquimia, só assim resolve. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) May 24, 2019

Mais cedo, durante sua visita ao Recife, Bolsonaro declarou, em resposta à fala de Guedes, que “é um direito dele” sair do governo. “Ninguém é obrigado a continuar como ministro meu. Logicamente ele está vendo uma catástrofe, é verdade, eu concordo com ele (Guedes), se nós não aprovarmos algo realmente muito próximo ao que enviamos no Parlamento.”, disse o presidente na ocasião.

Congresso

A noite, o Ministério da Economia publicou uma nota reforçando o total compromisso do ministro com a retomada do crescimento. Além disso, a pasta rechaça qualquer hipótese de que ele se afaste desse propósito. “O Ministério da Economia reitera ainda sua absoluta confiança no trabalho do Congresso Nacional, instituição com a qual mantém excelente diálogo, para garantir a aprovação da Nova Previdência com economia superior a R$ 1 trilhão”, completou.

O deputado federal José Nelto (GO), líder do Podemos, classificou como chantagem as declarações de Guedes. “O ministro faz chantagem com o Congresso e com a nação. Em vez de fazer chantagem, de pegar um avião e morar no exterior, ele deveria dar o exemplo, ficar no país, ajudar a resolver a crise, e apresentar todas as propostas que o Brasil espera. É isso que nós queremos, e não um ministro fujão”, criticou.

Viagem ao Nordeste

Bolsonaro visitou, nesta sexta-feira (24/5), Pernambuco, o primeiro destino de sua viagem ao Nordeste, região na qual possui pior avaliação. Segundo pesquisa Datafolha divulgada em abril, 39% dos nordestinos consideram o seu governo ruim ou péssimo ante 30% da média nacional. O pesselista foi derrotado nos nove estados da região na eleição do ano passado, ficando atrás do então candidato Fernando Haddad (PT).

Oficialmente, o encontro desta sexta serviu para aprovar o Plano de Desenvolvimento do Nordeste, que tem o objetivo de estimular a economia na região, em reunião da Sudene (Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste).

* Estagiário sob supervisão de Anderson Costolli