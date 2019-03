PF faz busca e apreensão em casas de suspeitos de ofender ministros do STF

Os mandados foram expedidos pelo ministro Alexandre Moraes (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Críticas

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira operação, por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF), para cumprimento de mandados de busca e apreensão em casas de suspeitos de disparar na internet ofensas e ameaças de morte aos ministros da Corte.A operação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, que é relator da investigação. Nessa quarta-feira (20), Moraes indicou dois delegados para atuar no caso.Na quinta passada (14), o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, anunciou a abertura de inquérito criminal para apurar fatos relacionados a notícias "falsas, caluniosas, difamantes e injuriantes" que atinjam a honorabilidade dos membros do STF e seus familiares. O procedimento tramitará sob sigilo, e Toffoli não especificou que fatos específicos serão investigados.O inquérito foi alvo de críticas de procuradores da República que atuam na Operação Lava-Jato, juristas e até mesmo integrantes do STF. Um dos magistrados mais antigos do STF, ministro Marco Aurélio Mello foi ums críticas à decisão de Dias Toffoli.