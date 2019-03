Feliciano: medida que define indicação de comissionados é 'extremamente acertada'

Para o deputado Marco Feliciano (Pode-SP), o decreto publicado nesta segunda-feira, 18, pelo governo que define indicações para cargos comissionados, é uma medida "extremamente acertada".



"Considero extremamente acertada essa medida que estabelece padrões mínimos quanto ao perfil laboral de candidatos a cargos em comissão. Antes se carecia de orientação legal e se nomeava pessoas extremamente despreparadas, o que acarretava enormes falhas na prestação do serviço público", disse à reportagem.



Feliciano é vice-líder do governo na Câmara e presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano na Casa.



Sobre o decreto prever "dispensa excepcional dos critérios", caso o ministro do órgão justifique, ele também vê como certo. "Já prevê os casos que justificam essas medidas, às vezes, nos deparamos com falta de interessados para algumas funções e também funções próprias de algumas pessoas tão somente, ou seja, muito peculiar", afirmou.