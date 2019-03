Bolsonaro compartilha de vídeo sobre decisão do STF

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) republicou na manhã deste sábado, 16, um vídeo em que seu filho Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) critica a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o destino do julgamento de processos da Operação Lava Jato que envolvam crimes eleitorais.



No vídeo, publicado originalmente na sexta, o deputado afirma ter ouvido nas ruas reclamações sobre a decisão do STF e afirma que o pacote anticrime enviado pelo ministro Sergio Moro poderia, na prática, reverter os resultados.



Nesta quinta, o STF decidiu que processos que envolvam crimes como caixa dois e outros delitos eleitorais devem tramitar na Justiça Eleitoral. "Mesmo com a decisão do STF de ontem, fazendo a conexão para a Justiça Eleitoral, o pacote anticrime enviado pelo ministro Sergio Moro ao Congresso sana isso. Retorna a competência para a justiça comum", diz o deputado.



O placar do julgamento foi apertado, por 6 votos a 5, e marcado por duras críticas a membros do Ministério Público Federal, que são contrários ao entendimento firmado pela maioria da Corte.



O cenário é visto por procuradores como desastroso para investigações criminais e operações como a Lava Jato, sob a alegação de que a Justiça Eleitoral não é a ideal para processar crimes complexos que exigem investigação aprofundada como corrupção e lavagem.