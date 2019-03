Zema nomeia Dante de Matos presidente da Codemig

(foto: Marco Evangelista/Imprensa MG)

O governador Romeu Zema (Novo) nomeou nesta sexta-feira (8) o engenheiro naval Dante de Matos para a presidência da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Codemig).A empresa pública responsável por viabilizar investimentos no estado é dona da maior jazida de nióbio do mundo, que fica em Araxá, e nos últimos anos foi alvo de polêmica na Assembleia após o governo de Fernando Pimentel (PT) apresentar projeto para desmembrar a empresa e vender parte para a iniciativa privada.De acordo com o governo estadual a escolha de Dante de Matos foi feita a partir de um processo seletivo criterioso, seguindo os mesmos critérios das demais indicações para o secretariado.Na semana passada, no entanto, um comunicado circulou entre os funcionários da empresa dizendo que o indicado por Zema seria o ex-executivo da mineradora Samarco, José Tadeu de Moraes, o que gerou muitas críticas ao governador.Moraes foi presidente da mineradora até 2011, deixando o cargo quatro anos antes do rompimento da barragem do Fundão, em Mariana. Porém, o Ministério Público apontou que a barragem apresentava problemas desde 2007 – quando o executivo ainda estava à frente da empresa – e não foram tomadas medidas para evitar a tragédia que deixou 19 mortos e um enorme desastre ambiental.O governo de Minas informou que o nome de Moraes não foi oficializado em nenhum momento para presidir a empresa. O novo presidente da Codemig é graduado em Engenharia Naval pela Universidade de São Paulo (USP), com especializações pela Fundação Dom Cabral e pelo Instituto Europeu de Administração de Empresas, da França.“Além de atuações em empresas brasileiras, Matos participou de conselhos administrativos e ocupou cargos gerenciais em organizações dos Estados Unidos, África do Sul, Chile, Inglaterra e Alemanha, o que inclui experiências em reconstituição financeira e reestruturação organizacional de grupos de grande porte”, diz a nota do governo de Minas.