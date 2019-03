Servidores de MG recebem salário de março a partir do dia 13; veja escala

(foto: Juarez Rodrigues / EM / D.A. Press)

Confira a escala de março

13º salário de 2018

Os cerca de 600 servidores públicos de Minas Gerais começam a receber os salários de março, pelo mês trabalhado em fevereiro, na quarta-feira da semana que vem, dia 13.A escala anunciada junto com a do mês passado foi confirmada pelo goveno de Minas nesta quarta-feira (6) e prevê o pagamento em duas datas, porém com critérios diferentes dependendo da categoria.Para os servidores da segurança e saúde, a primeira parcela no dia 13 será de R$ 3 mil. Para os funcionários da educação e demais carreiras, ativos e inativos, o valor é de R$ 2 mil.A segunda parcela de março será paga no dia 26, uma terça-feira.Já em relação ao 13º, as parcelas serão pagas sempre no primeiro dia útil após o dia 20 do mês.Serão pagos até R$ 2 mil para todas as categorias de servidores e até R$ 3 mil para os servidores da Saúde e da Segurança PúblicaSerá paga a segunda parcela, quitando os salários de todos os servidoresData de pagamento: sempre no primeiro dia útil após o dia 20 de cada mêsParcelas de pelo menos R$ 300 para todos os servidoresParcelas de pelo menos R$ 400 para todos os servidoresParcela de pelo menos R$ 500 para todos os servidoresParcela de pelo menos R$ 600 para todos os servidoresParcela de pelo menos R$ 800 para todos os servidoresParcela de pelo menos R$ 1,5 mil para todos os servidoresParcela de pelo menos R$ 3 mil para todos os servidoresValor residual