Zema anuncia nova escala de pagamento do 13º salário para os servidores

Zema anunciou que pagará o 13º do ano passado em até 11 vezes (foto: Gladyston Rodrigues EM D.A Press)

O governador Romeu Zema anunciou nesta sexta-feira (8) uma nova escala de pagamento do 13º para os mais de 600 mil servidores públicos do estado, com a criação de uma parcela mínima de R$ 300. A medida atende a uma das reivindicações do funcionalismo, que reclamava que grupos com salários menores teriam valores muito baixos creditados de 11 vezes, da mesma forma que os que tem vencimentos mais altos.Segundo o governo, com a medida, metade dos funcionários terá o benefício natalino que deixou de ser pago em dezembro pelo ex-governador Fernando Pimentel (PT) quitado em julho.“Quero falar diretamente com você, servidor estadual, pois temos novidades sobre o 13º salário, que não foi pago pelo governo anterior. Sabemos das dificuldades enfrentadas pelo funcionalismo, e a partir de economias feitas por mim e pela minha equipe, conseguimos chegar a uma parcela mínima de R$ 300, já a partir deste mês de fevereiro, para começarmos a acertar também essa conta”, anunciou Zema.As mudanças na escala divulgada inicialmente, que previa um pagamento linear para todos, foram explicadas pelo secretário de Planejamento e Gestão Otto Levy em um vídeo. Segundo ele, o valor mínimo de parcelas será ampliado no decorrer dos meses, de acordo com a disponibilidade financeira.Com a nova escala, segundo o governo, os funcionários que tiverem salários de até R$ 5,9 mil terão o depósito do 13º concluído até outubro e não em dezembro, como previsto inicialmente. De acordo com o secretário, com o novo formato, somente os servidores que ganham acima de R$ 8,9 mil receberão o 13° em 11 parcelas.De acordo com o governo de Minas, 351.377 servidores estaduais ativos, inativos e pensionistas, entre os entre os 720.003 que têm direito ao 13°, terão o valor integral quitado em julho.As datas continuam as mesmas, sempre depois do 20º dia de cada mês. A primeira parcela será paga no dia 21 de fevereiro. Segundo o governo de Minas, com o novo formato, 28.687 servidores terão o valor quitado integralmente no primeiro mês de parcelamento escalonado. Isso acontecerá porque há pensionistas, por exemplo, que recebem o benefício de forma fracionada por haver mais de um beneficiário que recebem a pensão de servidor (a) já falecido (a).Os sindicatos haviam protocolado ofício pedindo ao governo que aumentasse as parcelas dos servidores com salários até R$ 3 mil, já que estes seriam os maiores prejudicados com o escalonamento linear.“Essa proposta atende aos servidores de baixa renda, que são a sua maioria, servidores que tenham R$ 1 mil 2 mil que não suportam um parcelamento de 11 vezes tinha parcelas que iam dar menos R$ 80 no mês. O que o Sindpúblicos quis nessa negociação é fazer um tratamento de igualdade para os servidores de baixa renda, porque a primeira proposta do governo ele tava tratando desiguais de forma igual”, explicou o diretor do Sindicato dos Servidores Públicos (Sindpúblicos) Geraldo Henrique.Parcelas de pelo menos R$ 300 para todos os servidoresParcelas de pelo menos R$ 400 para todos os servidoresParcelas de pelo menos R$ 500 para todos os servidoresParcelas de pelo menos R$ 600 para todos os servidoresParcelas de pelo menos R$ 800 para todos os servidoresSegundo o governo, somente os servidores que ganham acima de R$ 8,9 mil receberão em 11 parcelas