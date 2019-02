Polícia Civil e Bombeiros ameaçam parar caso Zema não pague 13° até segunda

Servidores da segurança pública foram da Assembleia Legislativa à Praça Sete, num cortejo fúnnebre (foto: Roger Dias/EM/D.A Press)

Grupos de servidores do governo de Minas fizeram manifestação contra o não-pagamento do 13° salário e do parcelamento dos vencimentos relativos a dezembro do ano passado.Em um carro de som, os cerca de 200 manifestantes queimaram dois caixões simbolizando a morte do governador Romeu Zema (Novo), que tomou posse em 1° de Janeiro.Sindicatos dos bombeiros, das Polícias Civil e Militar e do Ipsemg estiveram presentes. "Se o Zema não pagar, nós vamos parar. Houve aumento para deputados e juízes. Nós fomos obrigados a prejudicar nosso Natal porque não tivemos o 13°", afirmou um dos sindicalistas.No fim da passeata, as pessoas rezaram uma oração em homenagem às vítimas e ao trabalho dos bombeiros no resgaste dos corpos do desastre de Brumadinho. "Eles merecem todo nosso respeito. Estão se dedicando ao máximo e não receberam o que deveria", afirmou um manifestante.