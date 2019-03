Eduardo Bolsonaro: Saída para enterro de neto coloca Lula 'posando de coitado'

(foto: Wilson Dias/Agência Brasil) O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) criticou a liberação judicial do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para ir ao enterro do neto, Arthur Lula da Silva, que morreu aos 7 anos, vítima de meningite meningocócica. Em uma mensagem publicada no Twitter nesta sexta-feira (1/3), horas após a morte do menino, Eduardo afirmou que a possibilidade de saída da prisão deixa Lula "posando de coitado".

A defesa do ex-presidente solicitou à 12ª Vara Federal de Curitiba para que o cliente fosse liberado para comparecer ao enterro de Arthur. O Ministério Público se manifestou favoravelmente a solicitação. Em resposta, a Justiça autorizou a liberação temporária do petista para ir ao velório.

Tentativas

Essa é a terceira vez que Lula pede para comparecer ao enterro de familiar ou amigo. A primeira vez foi em decorrência do falecimento do ex-deputado Sigmaringa Seixas. A defesa fez a solicitação alegando que ambos eram amigos íntimos há mais de 30 anos.

No entanto, o juiz Vicente de Paula Ataíde Júnior negou a solicitação, alegando que a proximidade entre os dois não é suficiente, por lei, para permitir a saída do petista. A segunda ocasião foi em decorrência da morte do irmão do ex-presidente, Genival Inácio da Silva, o Vavá, em janeiro.

Após ter diversos pedidos negados, Lula foi autorizado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, a ir até uma base militar encontrar com parentes, e eventualmente ver o corpo do irmão, se fosse levado até o local. Mas como a decisão foi divulgada na hora em que ocorria o enterro, o ex-presidente preferiu não se deslocar.