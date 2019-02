Zema escolhe ex-indicado de Dilma para conselho da Cemig

Zema escolheu cinco nomes para ocupar o conselho de administração da Cemig (foto: Edésio Ferreira / EM / D.A. Press)

O governador Romeu Zema escolheu o ex-diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) Romeu Donizete Rufino – conhecido pela forte ligação com a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) – para ocupar cargo no conselho de administração da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig). Rufino teve participação na medida do governo petista que levou a um tarifaço nas contas de luz dos consumidores em 2015.O nome é um dos cinco indicados pelo governo de Minas que serão submetidos a votação no próximo 25 de março em assembleia extraordinária dos acionistas.O Executivo tem 51% das ações da Cemig, com direito a voto.Rufino foi diretor geral da Aneel entre maio de 2013 e agosto de 2018 e atuou como um dos conselheiros mais próximos de Dilma na formulação da Medida Provisória 579/2012, que antecipou a renovação das concessões de energia elétrica e causou prejuízos de mais de R$ 100 bilhões ao setor.A medida, anunciada pela ex-presidente Dilma como uma forma de reduzir em 20% as contas de luz dos brasileiros, levou o caos ao setor elétrico e jogou no colo do consumidor a conta pelas indenizações oferecidas às empresas de geração e transmissão de energia que participaram da medida.Como resultado, o governo provocou alta de cerca de 50% nas contas de luz em 2015. Em fevereiro de 2017, a Aneel anunciou que os consumidores teriam de arcar com um rombo de R$ 62,2 bilhões para pagar as indenizações às companhias energéticas.Em entrevista ao Estado de São Paulo, quando deixou a Aneel depois de 21 anos trabalhando na agência, em agosto de 2018, Rufino disse ter orgulho de ter o reconhecimento profissional por parte de Dilma.Além de Rufino, o governo Zema indicou como conselheiros o funcionário de carreira do Banco do Brasil José Reinaldo Magalhães, o sócio-fundador do Banco BTG Pactual e diretor e sócio responsável pelos setores elétrico e de saneamento no Sell Side Antônio Rodrigues dos Santos e Junqueira, o advogado Cláudio Araújo Pinho e o ex-presidente da Alpargatas, dos chinelos Havaianas, Márcio Utsch.A Cemig tem um conselho administrativo com nove cadeiras. Além dos cinco indicados do governo, tem participação representantes dos empregados e sócios minoritários. A análise será da substituição dos indicados pelo governo.Cada conselheiro tem direito a uma remuneração de até R$ 25,5 mil por mês, valor fixado em assembleia ordinária em abril de 2018, sendo que 80% deste valor são garantidos e o restante depende da presença efetiva em reuniões, caso elas ocorram.Os nove suplentes têm vencimento de R$ 16.462,72, mas, segundo a proposta que será votada na mesma assembleia de 25 de março, os cargos podem deixar de existir.Na reunião, além dos nomes dos conselheiros indicados, serão avaliadas possíveis mudanças como a reformulação do estatuto da Cemig, que prevê a extinção dos suplentes e do cargo de vice-presidente para gerar economia.Também está incluída a proposta de incorporação da RME e da LEPSA, que são empresas com participação na Light, pela Cemig.Serão destituídos dos cargos os atuais conselheiros indicados pelo antigo governo Adézio Lima, Marco Antonio Castello Branco, Bernardo Alvarenga, Marco Aurélio Crocco e Luiz Guilherme Piva.Governo atribui indicação a 'acionistas'Em nota, o governo de Minas disse que “inicialmente os integrantes de conselhos estatais são indicados pelos seus diversos acionistas” e “portanto, não é uma prerrogativa do governo”.A informação de que os cinco nomes foram indicados pelo acionista controlador da Cemig, que é o governo de Minas, com 51% das ações, consta do documento de convocação da assembleia extraordinária para a eleição dos conselheiros. Também segundo o estatuto atual da Cemig, “em qualquer hipótese a maioria dos membros deverá ser eleita pelo acionista controlador da companhia”.Ainda em nota, o governo mineiro disse que “as indicações a serem feitas, quando definidas, serão comunicadas com transparência e levando-se em conta critérios técnicos – reiterando o compromisso do Governo de reduzir gastos públicos e de acabar com os chamados “cabides de emprego”, com objetivo de dar mais eficiência à administração estadual”.