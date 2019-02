Reforma da Previdência para idosos enfrenta resistência

Marinho diz que Congresso deve manter a 'espinha dorsal' da reforma (foto: Cleia Viana/Agência Brasil)

Brasília – A bancada do DEM, legenda do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), não deve aceitar as mudanças previstas na proposta de emenda à Constituição (PEC) da reforma da Previdência no benefício assistencial (de Prestação Continuada, BPC) para “idosos miseráveis” e na aposentadoria rural. Parte dos deputados se reuniu nessa terça-feira (27).



Segundo o líder Elmar Nascimento (BA), essas questões ficaram praticamente fechadas. Nascimento afirmou ainda que o DEM deve querer debater outros pontos da reforma, como aposentadorias de professores e o regime de capitalização. Ele destacou que o partido, no entanto, defende a reforma. Hoje, o BPC é pago a partir dos 65 anos, mas com a proposta passa a 60 anos.





O valor atual é de um salário mínimo (R$ 998 em 2019) e passaria a R$ 400 a quem tem 60 anos, chegando ao valor do salário mínimo somente para quem tiver 70 anos. É preciso estar em condição de miserabilidade. Na reforma, o governo propôs idade mínima de 60 anos para homens e mulheres na aposentadoria rural. Pela regra em vigor, a idade mínima para homens é de 60 e para mulheres, de 55.“Temos convicção da necessidade e da urgência dessa reforma”, disse. A proposta de reforma antecipa o benefício para idosos pobres, mas também reduz os valores iniciais pagos.A questão dos professores deve ser outro problema para o governo. Com uma bancada de 38 deputados, o PR anunciou ontem que não vai aceitar qualquer mudança em relação à previdência dos professores, nem da rede pública nem da privada. “Nossa posição é de apoio total ao magistério do nosso país”, afirmou o líder do partido na Câmara, deputado José Rocha (PR-BA). Ele disse que a posição do partido foi definida depois de reunião da bancada. Ele não entrou em detalhes sobre como parlamentares vão se comportar em relação aos demais pontos da reforma.O secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, afirmou que o governo está mostrando o texto da reforma, tirando dúvidas e recebendo sugestões. Ele ressaltou, porém, que os parlamentares devem “manter a espinha dorsal” da proposta durante a tramitação no Congresso. Essa “espinha dorsal” contempla a orientação de “quem ganha mais paga mais”, que norteia a elevação das alíquotas previdenciárias para maiores salários e redução da contribuição cobrada de quem ganha menos; o combate a privilégios; e a redução das fraudes.“Modificações que porventura gerem impacto fiscal (na economia esperada com a reforma) devem ser feitas com transparência”, afirmou o secretário, que participou do tradicional almoço de terça-feira promovido pela Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA). Segundo Marinho, o governo espera que qualquer eventual mudança que afete o impacto da proposta seja compensada no próprio texto.O secretário não detalhou quais pontos foram os principais alvos de dúvidas dos parlamentares da frente, mas destacou que o governo optou pela igualdade na idade mínima de aposentadoria rural para homens e mulheres (60 anos) a exemplo do que foi proposto nas demais aposentadorias especiais (professores e policiais). “O governo fez a sua parte, agora cabe ao Congresso”, disse. O secretário disse ainda que governo e parlamentares têm consciência da situação delicada das contas. Sobre a aposentadoria rural, o secretário informou que há irregularidades no cadastro que elevam o déficit, mas que o governo já está combatendo isso com as medidas antifraude da MP 871.