Joice: Guedes participou da reunião com Maia e Moro porque faz parte do governo

A deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) afirmou nesta terça-feira, 19, que o ministro da Fazenda, Paulo Guedes, participou de reunião no gabinete do presidente da Câmara, deputado federal Rodrigo Maia (DEM-RJ), porque ele faz parte da cúpula do governo. Na reunião, à qual Joice também estava presente, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, e o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, apresentaram à Maia o projeto de lei anticrime.



Guedes chegou à Câmara na tarde de hoje inesperadamente, em direção ao gabinete de Maia. Após o encontro, saiu pelos fundos, sem falar com a imprensa.



Joice disse que, na reunião, foi comentado que nesta quarta-feira (20) chegará ao Congresso o projeto de reforma da Previdência. "Na reunião, o pessoal deu uma brincada: 'Olha, amanhã chega seu pacote, Paulo", contou Joice. "Mas a gente não avançou na questão de texto da reforma", acrescentou.



De acordo com Joice, está marcada amanhã, no meio da tarde, a entrega do projeto de reforma da Previdência. O horário, no entanto, não está definido.