Votações são 'mais importantes que qualquer crise no governo', diz Maia

O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou, na própria Câmara, que as votações que serão feitas daqui para frente "são mais importantes que qualquer crise do governo". Segundo ele, a decisão sobre a exoneração de Gustavo Bebianno da Secretaria-Geral da Presidência "é assunto resolvido".



Questionado por jornalistas a respeito da interlocução do governo com o Congresso, nas votações das reformas, agora que Bebianno deixou o Executivo, Maia indicou que este diálogo com o parlamento será feito pelo ministro chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni.