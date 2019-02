Prefeitura destinará 20% das vagas do concurso da Guarda Municipal para as mulheres

O Prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (sem partido), determinou que o efetivo feminino da Guarda Municipal passe de 5% para 20%. Essa orientação já valerá para o próximo concurso público da Guarda que terá seu edital publicado no mês que vem.

O aumento será possível em razão da Lei 11.153/19, de autoria do Executivo. A legislação altera a composição do efetivo feminino de até 5% para no mínimo 10% do quantitativo total da corporação. %u201CDentro de uma política de valorização da mulher, adotada pela administração municipal em diferentes áreas, nos empenhamos para alterar a legislação e ampliar a sua participação no universo da segurança. Uma significativa sinalização de que a Prefeitura acredita no poder e na atuação com excelência das mulheres, em qualquer que seja o posto de trabalho%u201D, destacou a subsecretária municipal de Gestão de Pessoas, Fernanda Neves