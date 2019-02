Banco de talentos para o governo será anunciado na semana que vem, diz Lorenzoni

O governo federal pretende anunciar, na próxima semana, um programa de banco de talentos que permite que parlamentares indiquem profissionais com perfil técnico para a composição de cargos federais nos Estados. A informação, antecipada pelo jornal O Estado de S. Paulo, foi dada na manhã desta quinta-feira, 21, pelo ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, em entrevista à Rádio Gaúcha. "Os parlamentares farão indicações que poderão ou não ser aceitas", destacou.



De acordo com Lorenzoni, a programa será discutido ainda nesta quinta-feira, durante uma reunião na Casa Civil, com a participação de outros ministros. O tema do banco de talentos foi citado em resposta a um questionamento sobre a possibilidade de mais espaço no governo, aos parlamentares, em troca de votos no Congresso Nacional a favor da reforma da Previdência. Esta hipótese, no entanto, foi descartada.



Segundo o ministro, o presidente da República, Jair Bolsonaro, acabou com a prática de loteamento de ministérios baseada em parcerias político partidárias. "Foi isso que (em governos anteriores) destruiu a classe política. Fizemos algo completamente diferente de tudo aquilo que se viu nos últimos 30 anos", afirmou.



Lorenzoni ainda lembrou que o único cargo indicado pela Presidência foi o de Jorge Seif Júnior, para a Secretaria Nacional de Pesca e Agricultura, e ainda assim o nome de Seif precisou passar pelo crivo da ministra da Agricultura, Tereza Cristina.