Governo trabalha para construir base de apoio no Congresso, diz Delegado Waldir

O líder do PSL na Câmara, delegado Waldir (GO), afirmou nesta quarta-feira, 20, que o governo está trabalhando para construir a sua base de apoio no Congresso e isso será feito, na Câmara, pelo líder do governo na Casa, major Vitor Hugo (PSL-GO).



"É extremamente claro e evidente que hoje no Parlamento o governo tem os 55 votos do PSL. A questão da formação da base de apoio vai ser construída pelo nosso líder do governo, que já está trabalhando pela Casa Civil. O presidente, logo depois da eleição, na transição, recebeu as bancadas de vários partidos que querem garantir a governabilidade. Estamos dialogando com o presidente, com as pessoas competentes para que a gente forme a base", disse ele.



Waldir destacou que apenas o apoio das bancadas temáticas, como a do agronegócio, da segurança e evangélica, não são suficientes para garantir a aprovação da reforma da Previdência, mas afirmou que o apoio de prefeitos e governadores será importante para ajudar na matéria.



O parlamentar falou ao chegar para uma reunião do PSL com o presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto. O encontro é o primeiro de uma ofensiva que o mandatário realizará nesta semana para convencer os deputados da importância da aprovação da reforma.