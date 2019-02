Ministro do Turismo é acusado de integrar esquema de candidaturas laranja em Minas

(foto: Valter Campanato/Agência Brasil) Folha de S. Paulo publicou uma declaração da professora aposentada Cleuzenir Barbosa, candidata a deputada estadual pelo PSL nas últimas eleições, em que diz que o partido promoveu um esquema de lavagem de dinheiro público em Minas Gerais. Após a demissão de Gustavo Bebianno, ex-ministro da Secretaria-Geral da presidência, as atenções da crise que envolve o governo do presidente Jair Bolsonaro (PSL) se voltam para o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. Nesta terça-feira, o jornalpublicou uma declaração da professora aposentada Cleuzenir Barbosa, candidata a deputada estadual pelo PSL nas últimas eleições, em que diz que o partido promoveu um esquema de lavagem de dinheiro público em Minas Gerais.

Cleuzenir, porém, diz não ter aceitado participar do esquema. Ela receebu apenas 2.097 votos e hoje vive em Portugal. Disse ter deixado o Brasil por temor de retaliações por parte dos aliados de Álvaro Antônio.

De acordo com a reportagem da Folha, o PSL de Minas Gerais teve quatro candidatas no ano passado. Todas teriam apenas cumprido a cota 30% de candidaturas femininas e o dinheiro público destinado a elas acabou devolvido a assessores, parentes e outras pessoas ligadas ao atual ministro do Turismo. A professora aposentada Cleuzenir teria sofrido pressão para devolver R$ 50 mil dos R$ 60 mil que recebeu do fundo eleitoral do PSL.

Nesta terça-feira (19), o deputado Marcelo Freixo (PSOL-RJ) anunciou em sua conta no Twitter que seu partido solicitou a convocação do atual ministro do Turismo, para que ele preste explicações à Câmara sobre as suspeitas de candidaturas laranjas pelo PSL de Minas Gerais. "O ministro e o governo devem explicações à sociedade", escreveu Freixo.