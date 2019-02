MP abre investigação contra prefeito que obrigou funcionários a irem ao show da noiva dele

(foto: Reprodução/TV Globo)

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) abrirá investigação contra o prefeito de Camaragibe, Demóstenes Meira (PTB), por suposta prática de peculato, ou seja, uso indevido de recursos públicos para patrocinar fins privados e pessoais.A determinação do procurador-geral do estado, Francisco Dirceu Barros, se deu após o vazamentos de áudios, no último sábado (16), em que o mandatário determina que servidores de cargos comissionados comparecessem a uma prévia carnavalesca realizada neste domingo (17) no município.





Uma das justificativas de Meira, eleito em 2016 para mandato de quatro anos, era de que a noiva dele, a cantora Taty Dantas, também Secretaria de Assistência Social do município, seria uma das atrações. De acordo com comunicado divulgado à imprensa na manhã desta segunda-feira (18), o Ministério Público de Pernambuco está tomando as providências para investigar possíveis práticas de improbidade administrativa trazidas à tona pela divulgação de áudios.



Já em relação à prática de improbidade administrativa, o procurador-geral Francisco Dirceu Barros encaminhou o material à Promotoria de Justiça de Camaragibe. A promotora de Defesa do Patrimônio Público, Mariana Vila Nova, instaurou procedimento para investigar o caso. Como prefeitos possuem foro privilegiado, uma eventual responsabilização criminal ficará a cargo do PGE.





O bloco carnavalesco Canário Elétrico, que teve a participação da cantora e secretária da prefeitura, é organizado pelo secretário de Educação de Camaragibe, Denivaldo Freire.





No áudio enviado para convocar os servidores em um grupo de Whatsapp, o prefeito Meira afirma que “quer ver todos os comissionados para dar força ao evento”. “Vou fazer um cordão de isolamento ao redor do trio só para ficarem os cargos comissionados. Então, por favor, divulguem e multipliquem. A gente vai filmar e eu vou contar quantos cargos comissionados foram”, declarou no áudio, que ganhou repercussão nas redes sociais no final de semana.





Na gravação, Meira declara também que ordenou reforço da segurança no local da prévia carnavalesca. “Já chamei 30 guardas municipais para fazer o cordão de isolamento por fora e o resto da equipe dos guardas municipais. São mais 200 homens espalhados no meio da multidão para evitar confusão, arma de fogo e droga”, disse.





Demóstenes Meira também disse que servidores que não gostam de Carnaval deveriam comparecer pelo menos ao show da noiva dele. “Eu sei que tem gente que não gosta de carnaval, mas minha noiva vai cantar, a minha futura esposa. Depois que ela cantar as músicas dela, está todo mundo liberado, mas eu quero todo mundo a partir de meio-dia”, declarou no áudio.





Em entrevista exibida na TV Globo neste domingo (17), o prefeito Demóstenes Meira confirmou que fez a convocação dos servidores e justificou que “era preciso apoiar a noiva”. “Cargo comissionado é de confiança. Agora, se eu botei no cargo comissionado é porque eu confio. E na hora que eu preciso do apoio deles, eu coloco. Isso é normal. A lei diz que eu posso nomear e exonerar a qualquer momento”, disse na emissora global.





O chefe do Executivo municipal também pontuou que não tem medo da repercussão provocada pelo vazamento dos áudios. “É verdade, realmente. Assumo e eu sou homem público, e eu não me escondo do povo, e vou para o povo na comunidade, e não tenho medo”.





O secretário de Educação de Camaragibe e organizador do bloco, Denivaldo Freire, disse que agremiação recebe apoio logístico da prefeitura, como serviços de segurança e de saúde. “Taty Dantas é uma grande artista e importante para Camaragibe. A participação dela foi franqueada e ela está se apresentando sem receber nada do bloco”, disse o integrante do primeiro escalão de Camaragibe.