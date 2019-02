Bolsonaro realiza reuniões no Palácio da Alvorada

O ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno, e o assessor especial da Presidência para Assuntos Internacionais, Filipe Martins, chegaram no final da manhã desta sexta-feira, 15, ao Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República.



A presença do ministro e do assessor especial não constavam da agenda divulgada pela Secretaria de Comunicação da Presidência.





Bolsonaro está reunido desde as 10h com o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (DEM-AP). Este é o primeiro encontro entre os dois desde que o parlamentar assumiu o comando do Senado, no último dia 2.Em uma breve conversa com jornalistas ao chegar ao Alvorada, Alcolumbre disse que se tratava de uma visita de cortesia ao presidente Bolsonaro. "Vim para visitar, para conversar, ouvir", afirmou.Pouco depois de o parlamentar chegar à residência oficial do presidente, deixaram o Alvorada, sem falar com a imprensa, os ministros da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e da Secretaria de Governo, Carlos Alberto dos Santos Cruz, e a deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP). Eles estavam reunidos com Bolsonaro mais cedo.Às 15h, Bolsonaro volta a se reunir com o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, no Palácio da Alvorada.