Em entrevista, Bolsonaro desmente ministro e descarta crise no governo

Em seu perfil oficial no Twitter, Bolsonaro compartilhou um áudio publicado inicialmente pelo filho O presidente Jair Bolsonaro (PSL) desmentiu o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gustavo Bebianno, em entrevista veiculada pela TV Record, na noite desta quarta-feira (13). Perguntado sobre denúncias que envolvem seu partido a 'candidatos laranja' nas últimas eleições, Bolsonaro rechaçou qualquer envolvimento nos casos e disse que não conversou com Bebianno sobre uma suposta 'crise no governo'.

"Da minha parte não tem problema nenhum, dei carta branca ao Sérgio Moro para apurar o assunto, e ele já tomou as providências. Aquele que estiver envolvido em ilegalidade e fizer parte do governo, voltará às suas origens", disse.

"Ô, Gustavo, tá complicado eu conversar ainda, então não vou falar com ninguém a não ser estritamente o essencial. Estou em fase final de exame para possível baixa hoje, talkei?", diz o presidente no áudio divulgado. O arquivo consta com a data 12 de março de 2018, mas, em seguida, Carlos corrigiu a informação e escreveu que o conteúdo foi gravado nessa terça.

Carlos escreveu que a declaração de Bebianno, que insistia não haver crise no governo, era uma "mentira absoluta". "Ontem estive 24h do dia ao lado do meu pai e afirmo: É uma mentira absoluta de Gustavo Bebbiano que ontem teria falado 3 vezes com Jair Bolsonaro para tratar do assunto citado pelo Globo e retransmitido pelo Antagonista", escreveu Carlos.

Em entrevista ao jornal O Globo, Bebianno negou que haveria uma crise no governo. "Não existe crise nenhuma. Só hoje falei três vezes com o presidente", afirmou.

Bolsonaro retransmitiu também mensagem na qual seu filho diz que o ministro não conversou com o presidente sobre a revelação do esquema de candidaturas laranjas do PSL, revelado pela Folha de S.Paulo.

PREVIDÊNCIA

Sobre a Reforma da Previdência, que tem sido chamada pelo governo federal de Nova Previdência, o presidente disse que "bate o martelo" nesta quinta-feira (14/2). Ele disse que a proposta sobre a idade mínima será definida amanhã, em consenso com a equipe econômica do governo. "Se houver mudança da idade, para 62 anos aos homem e 57 para mulher, haverá transição. Mas, amanhã a gente bate o martelo", disse. "Se dependesse de mim, eu gostaria de não fazer reforma nenhuma. Mas, caso não faça, o Brasil quebrará até 2023", completou. Bolsonaro falou também que o que for definido para os militares das forças armadas será incluído também para policiais. "As propostas são parecidas. É um simples projeto de lei".

Com Estadão Conteúdo