CNJ afasta juiz acusado de assédio sexual no Rio de Janeiro

O presidente do CNJ, ministro Dias Toffoli, também reforçou a necessidade de abertura do Processo Administrativo Disciplinar e do afastamento do magistrado (foto: Carlos Moura/SCO/STF)

O plenário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) decidiu abrir Processo Administrativo Disciplinar (PAD) e afastar das atividades o magistrado Glicério de Angiólis Silva, acusado de assédio sexual e moral nas comarcas de Miracema e Laje de Muriaé, no Estado do Rio de Janeiro.A decisão foi tomada nessa terça-feira (5) e o caso já havia sido analisado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), mas, apesar de ter sido observada a conduta irregular do juiz, foi arquivado sob o argumento de que "as reclamações foram motivadas pelo eficiente trabalho promovido por ele".O magistrado é alvo de dez acusações, como assédio sexual contra duas estagiárias, falta de urbanidade com advogados e servidores e remoção irregular de servidores.O processo foi levado ao CNJ pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. A conselheira Iracema do Vale, relatora da revisão disciplinar, pediu o aprofundamento das investigações. "Inadmissível que um magistrado, investido regularmente de suas funções jurisdicionais, venha a portar-se de forma censurável, ainda mais em seu local de trabalho. Espera-se moderação, equilíbrio e sobriedade para a preservação da autoridade do cargo", enfatizou.O presidente do CNJ, ministro Dias Toffoli, também reforçou a necessidade de abertura do Processo Administrativo Disciplinar e do afastamento do magistrado.O espaço está aberto para a defesa do juiz Glicério de Angiólis Silva.