Pelo Twitter, Bolsonaro diz que tem 'funções voltando à normalidade'

O presidente Jair Bolsonaro usou sua conta no Twitter para informar que está se recuperando da cirurgia de reconstrução do trânsito intestinal realizada há uma semana em São Paulo. "Funções voltando à normalidade e fisioterapia contínua nos fortalecendo para que possamos voltar o mais rápido possível às atividades rotineiras com plena força", escreveu.



Além do texto, a postagem de Bolsonaro conta também com um vídeo de 16 segundos no qual é possível ver o presidente em atividade fisioterápica.



O intestino de Bolsonaro voltou a funcionar entre domingo, 3, e segunda-feira, 4, depois de uma piora no sábado, 2.



Segundo o cirurgião Antonio Luiz Macedo, Bolsonaro tem apresentado boa evolução, apesar de as funções intestinais ainda não terem sido retomadas completamente. Conforme o médico ainda não há previsão de alta para o presidente.